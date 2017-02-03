Elektrikli ev cihazlarında ÖTV sıfırlandı

Resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tüketicilerin yüzünü güldürecek bir uygulama devreye girdi. Karar elektrikli cihazların yanı sıra önemli ev eşyalarını da kapsıyor.

Aralık ayının onlarına doğru özellikle yurt dışı kaynaklı alışveriş yapan tüketicilere yönelik vergi muafiyet sınırının düşürülmesi kararı bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Aradan geçen zamanın ardından bugünse açıklanan bakanlar kurulu kararı ayın tüketicilerin yüzünü güldürecek türden oldu. Özellikle ev gereçlerini değiştirmeyi düşünen tüketiciler için hayati pozisyonda olan karar ciddi vergi indirimlerini beraberinde getiriyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanmasıyla birlikte yürülüğe giren konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri (6 kilograma kadar), bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda-meyve presleri ve elektrikli küçük ev cihazlarına uygulanan ÖTV’nin kararının açıklandığı günden itibaren 30 Nisan’a kadar sıfırlandığı açıklandı. Aynı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranın da 30 Nisan’a kadar yüzde 8 olarak belirlendiği ifade edildi. Bu karar ile birlikte son zamanlarda azalan teknolojik ev gereçleri satışlarına talebin artması bekleniyor.