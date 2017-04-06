Elektrikli SUV konseptinden yeni görseller yayınlayan Skoda dengeleri alt üst edecek

Vision E ile yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan Skoda, teknolojisinin yanında tasarımıyla da oldukça iddialı olacak.

İlk teknik detaylarını geçtiğimiz günlerde paylaştığımız Skoda’nın tamamen elektrikli SUV konsepti Vision E ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Skoda’nın yönetim kurulu başkanı Bernhard Maier‘in “Kullanıcıların karşısına bir sürpriz ile çıkacağız. Bu sürprizde Skoda’nın elektrikli ulaşıma bakış açısını göreceksiniz. Tamamen yeni bir teknoloji olduğu için bu bizim için büyük bir adım olacak.” açıklamarıyla tanımladığı Vision E’nin bu kez kokpit tasarımı ortaya çıktı. Skoda’nın resmi kaynaklarından paylaştığı iç tasarım görselleri markanın gelecekteki iç tasarım diliyle dengeleri değiştireceğinin sinyallerini barındırıyor.



Resmi tanıtım etkinliğini Şangay Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek olan Vision E’nin içerisinde yer verilen tasarıma detaylı olarak baktığımızda kokpitte üç farklı ekrana yer verildiğini görüyoruz. Merkezki multimedya ekranının yanı sıra tek parça halinde hem sürücünün hem de yolcunun faydalanabileceği şeffaf ekranın yer aldığı bölüm oldukça fütüristik bir yapıyı barındırıyor. Tamamen elektrikli olmasının yanı sıra gelişmiş otonom sürüş teknolojisiyle de kendi kendini kullanabilme yeteneğine sahip olacak olan Vision E’nin ilk izlerini 19 Nisan‘da göreceğiz. Tanıtım etkinliğine kadar olan süreçte ortaya çıkan yeni gelişmeleri ve etkinlik günü tüm gelişmeleri LOG.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.