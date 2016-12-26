Elemental RP1 rekor için piste çıkacak [Video]

Yakın geçmişte kurulan küçük bir marka olan Elemantal, dünyanın en iyi pistinin rekorunu kırmak için yoğun mesai harcıyor.

İngiltere merkezli küçük bir performans otomobil üreticisi olan Elemental, kurulduğu yıl olan 2012‘den itibaren gözünü yükseklere dikmiş durumda. 120 kişilik ekibiyle birlikte performans motorlarının yanı sıra tasarım, araç dinamiği ve bunun gibi kompozit teknolojilerin geliştirme sürecini tek elden yürüten Elemantal, 2014 yılında kullanıcılarla buluşturduğu RP1 modelinin üzerinde yaptığı geliştirmelerle Nürburgring rekorunu ele geçirmeyi amaçlıyor.



Rekoru 2009 yılından beri elinde tutan Radical SR8LM‘nin 6 dakika 48 saniyelik derecesini geçmek için Nürburgring’e çıkacak olan Elemantal RP1 ile ilgili açıklamalarda bulunan proje geliştiricisi Mark Taylor; “Rekor zamanı elde etmek için piste çıkmak bizim kuruluş DNA’mızda var. Nürburgring dünyanın en iyi pisti ve bu da RP1 üzerinde neler gerçekleştirdiğimiz göstermek için bize güzel bir fırsat veriyor. Aracın şu anda 1.000 kg’lık yere basma kuvveti var lakin bu standart pakette elde edilmiş bir değer. Bunun üzerinde yapabileceğimiz şeyler var.” diyerek RP1 üzerinde yapılacak aerodinamik geliştirmelerle 1.200 kg‘lık bir yere basma kuvveti elde edebileceklerine inandıklarını belirtti. 2.0 litrelik dört silindir turbo beslemeli motorun görev yaptığı Elemental RP1 yaklaşık 325 beygir güç ve 450 Nm tork değerlerine sahip. 0’dan 100’e 2.8 saniyede erişebilen aracın ilk teslimatınınsa geçtiğimiz ay yapıldığı açıklandı.

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