Elon Musk açıkladı; Tesla Roadster geri dönüyor

Tesla tarihinin çıkış noktası olan Roadster modelinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tekrar sunulacağı resmi olarak doğrulandı.

2003 yılında temelleri atılan günümüzün elektrikli otomobil lideri Tesla için her şey Roadster modeliyle başladı. Otomobil sektöründe standartları değiştiren Elon Musk ve ekibinin ilk otomobili olan Tesla Roadster, İngiliz üretici Lotus‘un Elise modeliyle aynı platformu taşıdığı ve tek bir şarj ile test koşullarında yaklaşık 393 km menzile sahip olduğu açıklanmıştı. 0’dan 100’e 3.9 saniyede çıkabilen Roadster, saatte maksimum 201 km hıza erişebiliyordu.



Günümüzde ürün gamına eklediği Model 3 ile yoluna devam eden Tesla, çeşitlilik anlamında kullanıcıları memnun etmek adına Roadster’i geri getirmeye hazırlanıyor. Twitter üzerinden bir takipçisinin sorularına yanıt veren Elon Musk, konuyla ilgili iddiaları da ilk ağızdan doğrulamış oldu. Takipçisinin “Yeni Roadster modeli olacak mı?” sorusuna “Birkaç yıl uzağımızla lakin evet.” cevabını veren Musk, meraklılarını sevindirdi. Tesla günümüzde Roadster modeline güncelleme vermeye devam ediyor.

@jelleprins Some years away, but yes

— Elon Musk (@elonmusk) 23 Aralık 2016