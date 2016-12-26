Elon Musk ve ekibinin Falcon 9 fırlatılırken yaşadığı müthiş heyecana ortak olun [Video]

Uzay araçlarının fırlatılma aşamalar her zaman heyecanlı ve keyifli oluyor, buna hiç şüphe yok. Fakat bu aracı fırlatan şirket SpaceX ve başta da Elon Musk olunca heyecan bambaşka bir noktaya taşınıyor. Genelde sakin tavırlarıyla bilinen Elon Musk’ın Falcon 9’un fırlatıldığındaki heyecanı gerçekten de görülmeye değer.

Bilindiği üzere Falcon 9 isimli uzay aracı havaya fırlatılıp yeniden yere indirilmiş ve bu olay çok önemli bir gelişme olarak tarihe geçti. Fırlatılma anına ait görüntüler, Elon Musk başta olmak üzere bütün ekibin ne kadar büyük bir heyecanla aracın güvenli bir şekilde yere inmesini beklediğini gözler önüne seriyor. Elon Musk’ın fırlatılmadan hemen sonra kendisini dışarı atması ve daha sonrasında sevinçle koşturması dikkat çekiyor. Ekip birkaç saniyeliğine de olsa araçta bir sorun olduğunu zannediyor ve Elon Musk bu durumla ilgili oldukça endişeleniyor. Neyse ki sorun yaşanmadan Falcon 9 yere inmeyi başarıyor. Bu tarihi ana haberin görselindeki videodan ulaşabilirsiniz.