En zorlu şartlara meydan okuyan akıllı eldiven: Heat Smart Glove 3 [Video]

Zorlu kış şartlarında çalışmak zorunda olan kişiler için hayat kurtarıcı çözümler sunan Smart Glove serisi yeni jenerasyonuyla karşımızda.

The Heat şirketinin üçüncü jenerasyonuyla karşımıza çıkardığı Smart Glove akıllı eldiven serisi çetin kış koşullarında bir çok farklı kullanıcının ortak noktada buluşacağı bir ürün olmaya devam ediyor. Aslında bakılırsa Smart Glove serisini kara kuvvetlerinde görev yapan askerlerin, özellikle aşırı soğuk havalarda kullanabilmesi amacıyla üreten The Heat şirketi, eldiven için geliştirdiği esnek yapısıyla bu alanın dışında da fazlasıyla işlevsel olabileceğini bizlere kanıtlıyor.



Özellikle profesyonel fotoğraf, kayak ve dağ tırmanışı yapan kişiler için hayat kurtacı nitelikte olan Smart Glove 3‘ün yeni jenerasyonu çok daha işlevsel haline getirilmiş olarak kullanıcılara sunuluyor. Smart Glove 3’ün baş parmaklarını gümüş kaplamalı hale getiren geliştirme ekibi işaret parmaklarının dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini belirtiyor. Keçi derisinden imal edilen eldivenlerin sıcaklık, ergonomi ve tutuş kalitesinde de yerini aldığı jenerasyona göre ciddi iyileştirmelerin yapıldığı açıklandı. Su ve rüzgar geçirmez yapıda olan eldivenler üzerinde yer alan pratik ekipman ve ekstra gözler ile kullanıcısına çok ciddi avantajlar sağlayabiliyor. 5 farklı renk seçeneğiyle 152 dolarlık yurt dışı fiyatı bulunan Smart Glove 3’ün resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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