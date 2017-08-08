Essential Phone’la iPhone 8’i aynı gövdede buluşturan bütçe dostu telefon

Akıllı telefon pazarı çerçevesiz ekranlı modellerin çarpışmasına tanık olmaya devam ediyor. Essential Phone ve iPhone 8 rekabetini merakla beklerken Sharp’tan iki modeli tek potada eriten cihaz çıkageldi.

Çerçevesiz akıllı telefon üretimi konusunda çalışmalarını hızlandıran Sharp, tanıdık tasarımıyla “yok artık” dedirten Aquos S2 modelini duyurdu. Telefonun üst kısmı daha markette yerini dahi alamamış Essential Phone’dan fazlasıyla ilham almış belli ki. 5,5 inçlik 2K ekranla gelen Aquos S2, parmak izi sensörünü ekranın altına gizleyememiş olacak ki olduğu gibi yerinde bırakmış. Ön paneline bakınca Essential Phone’un neredeyse birebir kopyası olan cihaz arka tasarımında da bir sürpriz barındırıyor elbette.

Aquos S2’in arkasını çevirdiğimizde daha resmi tanıtımı dahi yapılmamış olan iPhone 8’in olası kamera tasarımını görüyoruz. Gövdenin sol tarafına yaslanmış, çift kamera tıpkı iPhone 8’in sızdırılmış görsellerinde olduğu gibi dikey konumlandırılmış. Böylelikle Android ve iOS cephesinin mutlak savaşını tek bir gövdede buluşturarak adeta barış ortamı sağlanmış.

Şaka bir yana cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse, Aquos S2 “esinlendiği” cihazların aksine orta segmentte konumlanıyor. Aquos S2’nin standart versiyonu Snapdragon 630 işlemci ve 4 GB RAM ile çalışıyor. Bu versiyonun sunduğu dahili hafıza ise 64 GB. Daha güçlü konfigürasyona sahip olan modelde ise Snapdragon 660 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza yer alıyor. Cihazda yer alan kameralar f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Kameralardan biri 12 megapiksel, diğeri 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Her iki cihaz da 3.020 mAh gücünde pille geliyor. Android Nougat işletim sistemine sahip olan cihazın fiyatı ise oldukça uygun. Sadece Çin’de satışa sunulacak olan Aquos S2’nin başlangıç fiyatı yaklaşık 373 dolar.