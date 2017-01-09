Ev işlerine yardımcı olabilen akıllı asistan

Sanal asistanların oldukça havalı ve işlevsel olduğu bir gerçek. Hava durumunu anında öğrenebiliyor, bilmediğimiz şeyleri sorabiliyor veya canımız sıkıldığında bu sanal dostlarımızla sohbet edebiliyoruz. Amazon Echo ve Google Home gibi asistanlar yavaş yavaş salonlara girmeye başlamış durumda. Ancak salonlarımıza kadar giren bu cihazlar halen diğer koltukta kalan kumandayı uzatamıyor veya mutfaktan çay getiremiyor. Bu saydıklarımızı gerçekleştirebilen Ewaybot Moro, gerçekten de evdeki sağ kolunuz olmaya aday.

121 santimetre uzunluğunda ve 34 kilogram ağırlığındaki robotun kollarında 6 ayrı eklem noktası bulunuyor. Üzerinde yer alan sensörler sayesinde çarpmadan hareket edebilen robot, sesli komutlara göre hareket edebiliyor. Dolayısıyla yapmasını istediğiniz bir şeyi söylemek yeterli oluyor. 30 bin dolar fiyatıyla şimdilik sadece üniversitelerin ve büyük çaplı kurumların radarında olan Moro, gelecekte tüm evlere girmeyi amaçlıyor. Ewaybot, robotu daha uygun fiyata satmanın yollarını aradıklarını belirtiyor.