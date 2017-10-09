Evinizi kampa taşımanızı sağlayan ödüllü trailer: Patriot Camper X1 [Video]

2014 yılından beri sınıfının en iyisi olarak ödüllendirilen seri, kamp hayatının olmazla olmazlarını bir araya getirmeye devam ediyor.

Son dönemlerde karşımıza çıkan kamp odaklı araçlarda ağırlık olarak dört tekerlekten çekişli altyapıya sahip arazi araçların baş rollerde olduğunu görüyoruz. Daha fazla özgürlük ve keşfedilmemişe daha yakın olma ayrıcalığı sunan bu projeleri cazip kılan etmenlerde kadar caydırıcı etmenleri de mevcut. Avustralya’da yılın kamp trailer’ı ödülüne layık görülen Patriot Camper X1 serisi, karavan mantığına uygun olacak şekilde kullanıcıların araçlarının arkasına takıp uzun ve zorlu yollara koyulmasındaki en önemli arkadaşı olma konusunda oldukça iddialı. Anavatanında gördüğü ilginin ardından Amerika’da da satışa sunulmaya başlanan trailerın fiyatıysa meraklısını biraz üzebilir.

Fiyat detaylarına geçmeden önce Patriot Campers ekibinin sunduğu detaylara bakalım. Şüphesiz böylesine bir platform için altyapı, materyal kalitesi ve tamamlayıcı parçaların önemi büyük. Lakin özellik tablosunda dikkati üzerine ilk çekecek bölüm yükleme kapasitesinde. Fiyatı gereği hitap kitlesi çok fazla olmadığını düşündüğümüz Patriot Camper X1’i aldığınız andan itibaren ek olarakciddi bir yükleme alanı kazanıyorsunuz. Paylaşılan resimler ve konseptlerde de görüldüğü üzere işin içerisinde çadır da girdiğinde bu hacim ciddi bir yaşam alanına dönüşüyor. Genelinde güçlendirilmişve hafif alaşım materyallerin kullanıldığı trailerın şasisi,meydana getiriliyor. Monokok yapıda olan gövdesidesteklenen Patriot Camper X1, kendisini taşıyacak premium arazi araçlarının altyapısına kolaylıkla uyumluluk sağlayabilecek bir yapıyı barındırıyor. İçerisinde yemek pişirilmek üzere ufak bir “mutfağı” ve su saklama alanı da da bulunan modelin toplam ağırlığıolarak veriliyor. Yurt dışındabaşlangıç fiyatıyla alıcı bulan serinin tüm versiyonlarını buradan inceleyebilirsiniz.

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