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Excel dosyasının son satırına gidebilmek için 9 saatini harcadı [Video]

Uçsuz bucaksız gibi görünen Excel dosyalarının nerede sona erdiğini hiç merak ettiniz mi? Merak etmiş olsanız bile muhtemelen bunu denemek için saatlerinizi vermezdiniz. Ancak neyse ki bunu sizin yerinize biri denedi. 

Hunter Hobbs isimli YouTuber bilgisayarın başına geçti ve Excel’in son satırına ulaşabilmek için klavyedeki aşağı ok tuşuna basılı tutmaya başladı. Can sıkıntısını gidermek için kendi kendine oyunlar oynayan, telefonla uğraşan, müzik dinleyen ve yemek yiyen Hobbs, yaklaşık 9 buçuk saatlik çaba sonucunda başarıya ulaştı. 1 milyon 48 bin 576 hücre geride kaldığında tablonun sonuna gelinmiş oldu. Hobbs bütün gününü harcamak yerine 5 dakikasını harcayıp bir makro hazırlasaydı veya en basitinden ok tuşunun üzerine ağır bir cisim koysaydı daha mantıklı olabilirdi diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. İşsizliğin tanımını yeniden yapan gencin videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

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  • Ertan Can Atik

    Ciddi olamazsınız. Ben bunu 10 yaşındayken 1 dakika içinde yapıyordum. Nasıl yaptığımı unuttum ama şu anki çözümüm Logitech Marathon mouse’un tekerlek kilidini açıp aşağı doğru hızlıca kaydırırken page down tuşuna basarsanız 4 turbolu Corvette hissiyatında bir hıza çıkıyor. Hayatımda gördüğüm en aptal adammış, page down’a basmak kimin aklına gelmez ki?

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