Facebook kullanıcıları hikayeler özelliğini kullanmaya teşvik etmeye çalışıyor

Facebook‘un kısa bir süre önce kullanıma sunduğu hikayeler özelliği hazırlık sürecinde beklenen ilgiyi görmüyor. Bu durum da sosyal medya devinin farklı yollar denemesine neden oluyor.

Bildiğiniz gibi Facebook zamanında Snapchat‘i satın almak istemiş ancak bu girişiminde başarısız olmuştu. Bunun üzerine Snapchat’in ilgi gören özelliklerini farklı uygulamalara eklemeye başladı. Bu sayede hikayeler özelliği sırasıyla Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger ve son olarak da Facebook‘a geldi. Fakat Instagram dışındaki girişimler pek de başarılı olamadı.

Bildiğiniz gibi Facebook’un hikayeler güncellemesi geçtiğimiz haftalarda gün yüzüne çıktı. Ancak o zamandan bu yana bu özellik pek de kullanılmıyor. Bu durumun farkında olan Facebook gidişatı değiştirmek istiyor. Hikayeler kısmının boş kalmaması için bu bölümde artık sık sık irtibat kurduğumuz ancak herhangi bir hikaye paylaşmamış arkadaşlarımızı göreceğiz. Fotoğrafları hayalet gibi bir havaya büründürülmüş olacak. Görsellere tıkladığımızda ise “Bu kişi son zamanlarda hikaye paylaşımında bulunmadı” bilgisi yer alacak. Bu sayede hikayeler kısmı boş görünmezken, uyarının kullanıcıları paylaşım yapmaya teşvik edeceği düşünülüyor. Öte yandan uygulamaya koyulacak bu yeni özellik Facebook’un hikayeler kısmının ne kadar az ilgi gördüğünü de net bir şekilde ortaya koyuyor.