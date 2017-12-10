Facebook Messenger oyunlarında canlı yayın devri [Video]

Facebook‘un popüler anlık mesajlaşma platformu Messenger, geçtiğimiz yıl Instant Games özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellikle içerisinde oyun keyfini başlatan platform, sürece canlı yayın desteği de getirdi.

Instant Games altyapısının ilk yılını kutmak adına getirilen özellik, kişilerin Messenger oyunlarında canlı yayın yapabilmesine imkan tanıyor. Bunun için telefon uygulamasına özel bir kamera simgesi koyan şirket, buna basıldığı zaman oynadığınız oyun yanında ön kameradan sizin yüzünüzü de canlı yayına dahil ediyor. Oyun sırasında izleyenlerden gelen bildirimleri ekrana getiren Facebook, yayın bitirildiği zaman kaydını da otomatik olarak profillere koyuyor. Böylece yayını kaçıran kişileri tüm etkileşimiyle tekrardan izleyebiliyor. Bu sayede adeta Twitch’e rakip olan Messenger, içerisinde tam 70’den fazla oyun barındırıyor. Bunlar arasında “Pac-Man, Galaga, Space Invaders” gibi yapımlar yer alırken, “Sonic, Angry Birds ve Disney Tsum Tsum” gibi oyunların da yolda olduğu müjdeleniyor.

Facebook Messenger artık adeta bir oyun platformu

Başlangıçta 17 oyunla başlayan platform, aradan geçen bir yılda gerçekten sayıyı oldukça artırmış görünüyor. Yeni canlı yayın özelliğiyle çok daha ilgi çekici halen gelen Instant Games altyapısı, oldukça popüler oranda kullanılıyor. Global olarak herkesin kullanıma açık olan oyunlar, açıklanan verilere bakılırsa milyonlarca insanı başına çekiyor. Şirketin konu hakkında hazırladığı istatistik sayfası ise meraklılar için burada yer alıyor.

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