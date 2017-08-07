Facebook’u kullanırken veri tasarrufu yapmak mümkün

En fazla tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan Facebook aynı zamanda internet paketimizin hızlıca bitmesine neden olabiliyor. Otomatik olarak oynatılan videolar ve yüksek kalitede yüklenen fotoğraflar derken veri tasarrufu yapmak fazlasıyla zorlaşıyor. Ancak internet paketinizi Facebook’ta tüketmemek için çeşitli yöntemler bulunuyor.

Sosyal medya bağımlılığı giderek daha zararlı bir hal alıyor. Bu durum her ne kadar sadece Facebook’la sınırlı olmasa da, Facebook da sık sık kontrol edilen mecralardan biri. Üstelik bu bağımlılık durumu bütçemizi de derinden etkiliyor. Özellikle de mobil internetinizin belli bir kotası varsa… Problemin çözümü ise yine Facebook’un içinde.

Öncelikle problem otomatik olarak oynamaya başlayan videolarsa bunun çözümü oldukça basit. Facebook uygulamasını açıp, sağ üst köşede yer alan üç çizgiye basmak gerekiyor. Ardından aşağıya inerek “Yardım ve Ayarlar” başlığını bulmak lazım. Buraya uygulama ayarları altındaki seçeneklerden otomatik video oynatma ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Veri kullanımı azaltan asıl kullanışlı özellik ise yine “Yardım ve Ayarlar” başlığı altında Veri Tasarrufu kısmı yer alıyor. Bu özelliği kullanarak veri tasarrufu modunu açabilirsiniz. Üstelik bu özelliği kablosuz internete bağlıyken bile aktif hale getirmeniz mümkün. Bu sayede internet kullanımını kendi istediğiniz çerçeveler içinde tutmak daha kolay bir hal alıyor.