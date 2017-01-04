Facebook’un fotoğraflarınıza gizlice eklediği etiketleri görüntülemek mümkün [Video]

Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları günde yaklaşık olarak 2 milyar fotoğraf paylaşıyor. Facebook yayınlanan bu görsellerin içeriğini doğru anlayabilmek için oldukça ciddi bir çaba sarf ediyor. Mecraya yüklenen tüm fotoğraflar gizli bir şekilde etiketleniyor. Üstelik bu etiketleri internet tarayıcınızdan kendiniz de görüntüleyebilirsiniz.



Fotoğraf paylaşımı sosyal medya platformlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bunun farkında olan Facebook da bir yükleme yaptığımız zaman fotoğrafı derinlemesine analiz ediyor. İster kapalı bir ortamda yemek, isterse açık hava sporları söz konusu olsun Facebook fotoğrafları tanımlama konusunda oldukça başarılı bir iş çıkartıyor. Bu şekilde elde edilen bilgilerin engelli kullanıcıların mecrayı kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılacağı söyleniyor. Ancak öte yandan sistemin bu kadar başarılı etiketleme yapabilmesi endişe yaratıyor.

Facebook’un fotoğrafları ne şekilde algıladığını görmek ise oldukça kolay. Kullandığınız internet tarayıcısında fotoğrafa sağ tıklayıp, Inspect Element seçeneğiyle kodların arasında fotoğraf etiketlerini görüyorsunuz. Burada fotoğraftaki insan sayısı, ayırt edici fiziksel özellikleri, ne yaptıkları ve hatta yüz ifadeleri bile net bir şekilde tanımlanıyor. Örneğin bu özelliği kendi ana sayfamda denediğim zaman “Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, gülümseyen insanlar” bilgiyle karşılaştım. Fotoğraf gerçekten de gülümseyen dört kişiden oluşuyordu. Sistemin ne kadar doğru etiketleme yaptığını birkaç denemenin ardından anlamak mümkün. Facebook bu görüntü tanıma sistemi yardımıyla kullanıcıların kendisiyle paylaşmadığı bilgilere de erişebilir. Mecranın böyle bir güce sahip olması daha şimdiden ciddi endişelerin oluşmasına neden oldu.

Eğer Facebook’un etiket sistemini deneyerek görmek isterseniz her seferinde aynı işlemi uygulamanıza gerek yok. Chrome veya Firefox eklentilerinden birini kullanabilirsiniz. Bu sayede mecranın size dair elde ettiği bilgileri takip etmeniz mümkün.