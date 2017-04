Fear The Walking Dead’in 3. sezonu ne zaman başlayacak? [Video]

The Walking Dead‘in kardeş dizisi olarak başlayan ancak ondan bağımsız, kendi yoluna giden Fear The Walking Dead yaz aylarında üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sonunda yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceği belli oldu.



AMC kanalında ekrana gelen The Walking Dead’in büyük ilgi görmesi bir süre önce yeni bir dizi projesi fikrini doğurdu. Pek yaratıcı olmayan Fear The Walking Dead ismiyle karşımıza çıkan bu yapım birçok başarılı işe imza atan Robert Kirkman tarafından yaratıldı. İki sezon içinde kendine has bir kitle edinmeyi başaran bu dizinin başrollerini Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey, Mercedes Mason ve Colman Domingo gibi isimler paylaşıyor.

The Walking Dead ile aynı dünyada geçen bu yeni hikaye Los Angeles‘ta başladı. Önce zombi salgınının nasıl ortaya çıktığını ekrana taşıyan yapımda sıra şimdi hayatta kalma mücadelesine geldi. Üçüncü sezondan paylaşılan ilk bilgilere göre Madison ve Travis tekrar bir araya geliyor. Alicia‘nın annesiyle arası bozulurken, Nick ailesinden kilometreler ötede ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Fear the Walking Dead’in üçüncü sezonu on altı bölümden oluşacak. Yeni bölümler Amerika’da 4 Haziran‘dan itibaren ekrana gelecek. Üçüncü sezon için paylaşılan tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.