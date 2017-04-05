Ferrari merakla beklenen hamlesinin ilk sinyallerini vermeye başladı

FIAT-Chrysler CEO’su Sergio Marchionne, Ferrari ve Formula E’nin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Jaguar gibi motor sporları tarihinde iz bırakmış üreticiyi tekrar pistlere döndüren Formula E, her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Audi’nin katılım için LeMans’dan çekilmesiyle birlikte bir diğer önemli üreticiyi de kazanan organizasyon yakın zamanda BMW’nin de hamlesiyle artık çok daha ilgi çekici bir katılımcı listesine sahip. Kullanılan teknolojilerle elektrikli otomobillerin geleceğine de doğrudan etki eden elektrikli formula ligine dahil olması beklenen üreticilerden olan Ferrari, katılım için ilk sinyallerini vermeye başladı. Marka geleceği için oldukça önemli bir adım olacak olan süreçle ilgili açıklam grubun başkanı Sergio Marchionne‘den geldi. Motor sporları denildiğinde özellikle İtalyan bazlı konuştuğumuz zaman akıllara şüphesiz Alfa Romeo ve Ferrari gelir. Özellikle büyük üreticilerin Formula E’ye bir bir dahil olmasıyla birlikte gözler bu tarz üreticilere çevrilmişken Marchionne de bu beklentileri boşa çıkarılmayacağının ilk adımlarını açıklamarıyla gözler önüne serdi.



“Hibrit ve elektrikli otomobillerde kullanılacak olan teknolojiler için Formula E’ye yönelmemiz gerekiyor. Bu rekabet emisyon salınımının yanında performans değerlerine de olumlu etki edecek. Halihazırda önümüzde LaFerrari gibi hibrit teknolojisine sahip bir süper otomobilimiz var ve gelecek teknolojilerimizi de elektrikleşme üzerinden geliştireceğiz.” diyen Marchionne Ferrari’nin kesinlikle Formula E’ye yönelmesi gerektiğinin altını çizdi. Marchionne’nin bu açıklamalarının ardından Ferrari cephesinin Formula E hamlesi için yakın dönem beklentileri iyice artarken markanın en geç 2022‘de Formula E’ye katılması bekleniyor.