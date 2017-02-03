Ferrari ve Lamborghini efsanelerini arkasına alan Tata’dan spor otomobil: Tamo Futuro

Tamo markasıyla birlikte spor otomobil ligine dahil olan Tata, proje dahilinde yer alan efsane ismi ve dikkat çekici teknik değerlerle dikkatimizi çekmeyi başardı.



Fiyat/performans otomobilleriyle öne çıkan Hindistan merkezli üretici Tata, marka politikası olarak önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeni nesil otomobil teknolojilerini geliştirmek üzere sektöre ayak uydurmak için çalışmalar yürüten Tata, kendi markası altında ayrı bir birim üreterek spor otomobil liginde dahil olacak. Geliştirme ekibinin yeni kurulan marka için seçtiği isimse Tamo.

Tata Motors tarafından resmi olarak açıklanan bu birimin, segmentinde yer alacak hızlı otomobilleri ve konseptleri üretmek için kurulduğu ifade edildi. Aslında tanıtımı gerçekleştirilecek bu spor otomobil konseptinin Tata tarihi için bir ilk olduğunu söylemek biraz zor. Hintli üretici bundan yaklaşık 17 yıl önce, Cenevre Otomobil Fuarı 2000’de Aria Roadster, 2001’de ise Aria Coupe spor otomobil konseptleriyle kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Lakin günümüz koşullarında atılan bu resmi adımın artık son derece ciddi olduğunu ve somut adımlarının yakın zamanda karşımıza çıkacağını çok daha net anlayabiliyoruz. Peki, Tamo markası altında üretilecek ilk modelin teknik özellikleri ve beklenen ilk detayları neler?

Tamo ekibinin Futuro adını verdiği otomobilin sınırlı sayıda üretileceğinin bilgisini verelim. Açıklanan rakamlara göre 250 adetlik üretim rakamına sahip olacağı ifade edilen Futuro’nun ortadan motorlu ve iki kişilik olarak sunulacağı söyleniyor. Tasarımıyla Opel’in Speedster modeliyle benzer yapıda olması beklenen modelde 180 beygir güç üreten 1.2 litrelik turbo beslemeli motor kullanılacak. İlk aşamada bir spor otomobil için bu değerin düşük olduğunu düşünebilirsiniz lakin araç için telaffuz edilen toplam ağırlık değerini görene kadar bekleyin. Kaynaklara göre Tamo Futuro’nun toplam ağırlığının sadece 800 kilogram olacağı söyleniyor. Bu da hiç fena sayılmayacak bir güç/ağırlık oranı demek.

Araçla ilgili beklentinizi yükseltecek bir kriteri daha sizinle paylaşalım. Altyapı olarak aracın ağırlığı üzerinde ciddi mesai harcayan ve bu oluşum sırasında alüminyum ve plastik parçalara yer veren ekibin fiyatın belli standartlarda tutulması için karbon fiber gibi pahalı materyallerden uzak durduğu ifade ediliyor. Bu kriter için hayati parça olan şasinin geliştirmesiniyse; Alfa Romeo Alfetta ve Montreal, BMW 5 Serisi, Bugatti EB110, Ferrari Dino 308GT4, Lamborghini Countach, Diablo ve Miura, Lancia Stratos, Maserati Quattroporte IV ve bunun gibi birçok otomobilde imzası olan efsane tasarımcı Marcello Gandini‘nin yürüttüğü açıklandı. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir ismin ortaya koyacağı projeyi görmeden kesinlikle erken bir ön yargıya kapılmamamız gerekiyor. Tamo Futuro’nun konsept versiyonu önümüzdeki ay düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı‘nda ilk kez karşımıza çıkacak. Ekip modeli 2018’in ikinci yarısından sonra satışa sunmayı planlarken bizler de modeli merakla bekleyenler arasındaki yerimizi aldık. Bekleyip göreceğiz.