Ferrari’nin kırmızısına bürünmüş bir BMW F80 M3 [Galeri]

Dünyanın en önemli performans markalarından Ferrari’nin karakteristik rengi, BMW’nin M departmanıyla bir araya gelirse ne olur?



BMW Abu Dabi tarafından gerçekleştirilen bu özel projeyle Ferrari ve BMW birlikteliğine şahit oluyoruz. BMW’nin kişisel konfügrasyon programı (BMW Individiual Program) kapsamında Ferrari kırmızısına bürünen F80 M3, BMW’nin Competition (Yarış) paketiyle benzersiz uyum sergiliyor.



Competition paketi kapsamında şasi dinamiğine etki edecek modifikasyonlarla birlikte adaptif M süspansiyon, karbon seramik M fren diskleri, LSD diferansiyel kilidi, 20 inçlik jantlar, Akrapovic performans egzoz ve karbon fiber bodykit dış görünümde göze çarpan geliştirmeler arasında. Özelleştirme kapsamında aracın toplam ağırlığında iyileşme sağlayan hafif koltuklarla birlikte spor direksiyon M3’ün içerisinde dikkat çeken bileşenlerden. Performans paketi geliştirmesi ve modifikasyonlarla birlikte M3’ün kaputunun altında, 0’dan 100’e dört saniyede taşıyan 450 beygir güç ve 550 Nm tork değerine sahip 3.0 litre hacmine sahip motor görev yapıyor. Ferrari kırmızı ve performans paketiyle birlikte F80 M3 görüntüsünü tamamlayan bir performansı kullanıcısına sunarken dünyanın en güzel birlikteliklerinden biriyle kullanıcıların karşısında.