FIAT’ı emisyon hilesiyle suçlayan ülkelerin sayısı artıyor

Resmi organların yanı sıra haber kaynaklarınca da detaylandırılan iddia önümüzdeki sürecin hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor.

Geçtiğimiz ocak ayı içerisinde Amerikan Çevre Koruma Derneği tarafından yayınlanan bildiride 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üretilmiş, toplamda 140.000 adet dizel Grand Cherokee modeliyle birlikte 3.0 litrelik altı silindirli dizel makinelerin yer aldığı 1500 Dodge Ram modellerinin nitrojen oksit sonuçlarına etki yaratan cihazın tespit edildiği iddiasıyla karşı karşıya kalan FIAT-Chrysler grubu benzer bir suçlamayla bu kez Almanya’da karşı karşıya. Dış basında da büyük yankı bulan iddianın diğer tarafında Almanya Ulaştırma Bakanlığı var.



Volkswagen’in tüm dünyada yankı bulan emisyon skandalının izleri halen tazeyken son zamanlarda FIAT-Chrysler cephesi iddiaların odağında yer almaya başladı. Alman ulaştırma bakanlığı tarafından iddia edilen emisyon hilesinin FIAT’ın 500X modellerinde ortaya çıktığı ifade edilirken Volkswagen ile benzer şekilde FIAT’ın da sonuçlara etki edecek şekilde araçlarında bir cihaza yer verdiği belirtildi. Almanya’nın en köklü kaynaklarından olan DerSpiegel’de yer alan haberde cihazın 90 dakikanın ardından filtrelemeyi durdurduğu test sürelerininse 20 dakikayı kapsağı ifade edildi. FIAT cephesinin, yaptığı açıklamalarla ilk adımda olayı kabul etmemekle birlikte temkinli yaklaştığı görüldü. “Test sürecini hiç görmediğimiz bir sonuçla ilgili yorum yapabilecek konumda değiliz. Araçlarımız dahilinde kullanılan tüm parçalar ve değerler emisyon kriterlerine uygundur ve İtalyan bakanlıkları tarafından onaylanmıştır.” açıklamasında bulunan yetkililer süreci takip edeceklerini ifade etti. Sürecin nasıl ilerlediğini önümüzdeki günler gösterecek.