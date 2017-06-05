İşte ilk ekran görüntüleriyle FIFA 18! [Video]

PES 2018’in tanıtılmasının üzerinden uzun bir zaman geçti ve nihayet şimdi de FIFA 18 resmi olarak tanıtıldı. Oyunun yayınlanan ilk videosu futbol tutkunlarının heyecanını biraz daha körüklüyor.

Yayınlanan tanıtım videosunun yıldızı dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo. Tamamen oyun içi grafiklerin kullanıldığı videoda Ronaldo’nun rakipleriyle girdiği sıkı mücadeleye tanıklık ediyor ve sonunda ise ikonik serbest tarzını görme şansı yakalıyoruz. Oyunla ilgili maalesef herhangi bir bilgi yer almıyor. Dolayısıyla oyunla ilgili tüm detayları öğrenebilmemiz için EA Play 2017 etkinliğini beklememiz gerekiyor.

FIFA 18, 29 Eylül tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için raflardaki yerini alacak. Oyunun Ronaldo sürümünü satın alan oyuncular bu tarihten 3 gün öncesinde oyunu oynayabilme fırsatı bulacak. Ayrıca bir süreliğine Ultimate Team modunda Cristiano Ronaldo’yu kiralık olarak takımında bulundurabilecek. FIFA 18’in yayınlanan ilk tanıtım videosuna haberin görselinden ulaşabilirsiniz.