Fifty Shades Darker’ın yeni tanıtımında tehlike giderek yaklaşıyor [Video]

Önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan Fifty Shades Darker için yeni bir fragman paylaşıldı. Bu kısa tanıtımda tehlike ufak ufak kendini hissettirmeye başlıyor.



Büyük ilgi gören seri E. L. James‘in kaleme aldığı Fifty Shades of Grey ile başlamıştı. 2015‘de gösterime başlayan ve gişe rekortmenleri arasına giren hikaye şimdi Fifty Shades Darker ile devam ediyor. Başrollerde karşımıza yine Jamie Dornan ve Dakota Johnson çıkıyor. Onlara Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Victor Rasuk, Luke Grimes, Rita Ora, Eloise Mumford, Kim Basinger, Bella Heathcote ile Eric Johnson gibi isimler eşlik ediyor.

Türkçe ismi Grinin Elli Tonu olan filmin finalinde Christian ile Anastasia’nın arası bozuluyordu. Şimdi değişmeye gönüllü olan Christian ilişkilerini düzeltmek istiyor. Ana da sırların ve kuralların olmadığı yeni bir düzen talep ediyor. İkili ilişkilerini yeniden kurmak için çaba harcarken Christian’ın geçmişinden gizemli kişiler ortaya çıkıyor. Görünmez bir tehlike mutlu çiftin peşine düşüyor.

Fifty Shades Darker filminin 10 Şubat 2017‘de vizyona girmesi bekleniyor. Yayınlanan son tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.