Focus RS motoruna sahip, İngiltere’nin en yeni otomobiliyle tanışın: Avatar Roadster

Tasarımı ve teknik verileriyle kullanıcıları şaşırtan Avatar Roadster, Uluslararası Autosport Fuarı‘nda tanıtıldı.

İngiliz otomobil kültürünü pist odaklı şekilde asfalta yansıtan ve diğer markalara göre adı çok duyulmamış birçok önemli üretici mevcut. Ariel, Caterham, Zenos, Ariel, BAC, Radical, Elemental ve Spyker gibi üreticiler bilinirlik açısından geride kalmasına rağmen pistte tozu dumana katıyor. Bu haberimizdeyse sizleri en yeni İngiliz spor otomobiliyle buluşturuyoruz: Avatar

Markanın geçtiğimiz yıl konseptini sergilediği ilk modeli Roadster, tıpkı 2016’da olduğu gibi aynı organizasyonda bu sefer üretime hazır haliyle karşımıza çıktı. 30 yıllık motor sporları mirasının yola yansıyan ilk yüzü olan Avatar Roadster, Uluslararası Autosport Fuarı‘nda kullanıcılarla buluştu. Ön tasarımıyla bizlere Honda’nın efsane modeli S200‘i hatırlatan Avatar Roadster arka taraftaysa radikal bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Aslında modelin en dikkat çekici özellikleri tasarımından ziyade teknik verilerinde…

Önce motordan başlayalım. Avatar Roadster’da iki farklı güç değerlerine sahip motor seçenekleri yer alıyor ki bu motorlara fazla yabancı olduğumuz söylenemez. Avatar ekibi Roadster modelinde Ford’un geliştirdiği 2.0 ve 2.3 litre hacimli EcoBoost motorlara yer veriyor. 2.0 litre hacimli motor versiyonuyla 250 beygir güç ve 400 Nm tork değerine sahip olan model bu motorla 0’dan 100’e 4 saniyede çıkalabilir. 2.3 litrelik motorlaysa 350 beygir güç ve 440 Nm tork değerine sahip olan Roadster, 0’dan 100’e hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlıyor. Altı ileri manuel ve yedi ileri otomatik şanzıman seçeneklerinin yer aldığı Avatar Roadster’in maksimum hız değerleriyse saatte 233 ile 265 kilometre arasında değişiklik gösteriyor. Avatar’ın ilk otomobiliyle ilgili suratınızda tebessüm oluşturacak teknik değeriyse en sona sakladık. Markanın yarış kültürünü yansıtan sürüş pozisyonu, roll cage, yangın söndürme tüpü ve klima gibi opsiyonların sunulduğu Roadster modelininin standart ekipmanlarıyla birlikte toplam ağırlığı sadece 695 kilogram. Roadster’in üretimine bahar ayında başlayacağını açıklayan Avatar ekibi modelin başlangıç fiyatının 39.990 sterlin olduğunu dile getirdi.