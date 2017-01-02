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Ford’dan dünyanın en anlamlı rekoru [Video]

Ford’un yarış organizasyonu ekibi Ford Racing, kanser farkındalığı adına drift rekorunu ele geçirdi.

Guinness Rekorlar Kitabı birçok farklı dalda birbirinden ilginç rekorların yer aldığı bir organizasyon. Bu rekorların otomobil ve motosiklet tarafındaysa birbirinden güzel görüntülerin ortaya çıktığı rekorlara şahit olduk. Dünyanın en uzun drifti, dünyanın en hızlı otomobili, dünyanın motosikletle yapılan en uzun drifti gibi birbirinden zor rekorlara geçmişte şahit olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Ford ekibinin yeni rekoru, dünyanın en anlamlı rekorlarından birisi olma özelliğini taşıyor.

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Ford motor sporlarının yarış ekibi tarafından gerçekleştirilen rekorda meme kanseri konusunda farkındalık yaratılması adına iki sürücü direksiyon başına geçti. Mustang’in yarış organizasyonlarında kullanılan RTR-Ds modeliyle gerçekleştirilen rekorda 45 dakika boyunca drift yapan sürücüler yaklaşık 885 metre karelik alanda dünyanının lastikle yapılmış en büyük resmi rekorunu elde etti. İlgili videoya haberin girişinden ulaşabilirsiniz.

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