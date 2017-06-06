Formlabs profesyoneller için bütçe dostu SLS 3D yazıcısını tanıttı [Video]

3D yazıcı sektörü oldukça geniş bir alana yayılıyor. 3D baskı ile hobi amaçlı uğraşanlar için etrafta pek çok bütçe dostu model mevcut. Ancak işi profesyonelleştirmek isteyenler için fiyatlar dramatik oranda artıyor. Formlabs ise profesyonel performansı uygun fiyatla birleştiriyor.

3D baskı alırken çok daha profesyonel ve gösterişli ürünler elde etmek istiyorsanız seçici lazer sinterleme (SLS) yapan modelleri tercih etmeniz gerekiyor. Ancak SLS 3D yazıcıların fiyatları 200 bin dolardan başlıyor ve 5 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Haliyle profesyonel baskı almak isteyen kullanıcılar için bu SLS cihazlar cep yakıyor. Formlabs’ın duyurduğu yeni nesil SLS yazıcıları ise sektöre kıyasla çok daha uygun fiyata satışa sunuluyor.

Formlabs’ınmodelibaşlayan fiyatla görücüye çıkıyor. 20 bin dolarlık Fuse 1 System’i satın alırsanız beraberinde temizleme sistemi ve servis planı da geliyor. SLS 3D yazıcı maksimum 165 x 165 x 320 mm boyutlarında baskı almayı sağlıyor. SLA modellerinden farklı olarak SLS modelleri baskı aşamasında bir desteğe ihtiyaç duymuyor. Bu hem üretim sonrası işlemi azaltıyor hem de kullanıcıların karmaşık yapılar inşa etmesini mümkün kılıyor. Fuse 1 ‘in 2018’den itibaren kullanıcılara gönderilmesi bekleniyor. Şimdilik yazıcı yurt dışında 1.000 dolarlık depozito ile ön siparişte.

Formlabs Fuse 1 modeliyle beraber yarı otonom üretim ünitesi‘i de duyurdu. Kapalı bir çalışma alanı olan Form Cell, beş ya da daha fazla Form 2 yazıcıyla çalışıyor. Baskı ve temizleme işlemi otomatik olarak gerçekleşiyor. Kullanıcılar sadece makineye gerekli malzemeleri ve tasarım dosyalarını yüklüyor, gerisini sistem hallediyor. Sistemde aynı zamanda baskı zamanları ayarlanabiliyor böylelikle baskı alan kullanıcılar kendi baskıları bitene kadar ortamda beklemek zorunda kalmıyor. Form Cell aynı zamanda iOS ve Android uygulamasıyla kullanıcılara uzaktan izleme imkanı da tanıyor. Herhangi bir sorun olduğunda kullanıcıya bildirmeyi de ihmal etmiyor. Beş yazıcılı başlangıç modeliyle Form Cell yurt dışındafiyat etiketiyle satılıyor. Kullanıcılara ise Fuse 1’de olduğu gibi 2018’de teslim edilmesi bekleniyor.

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Fuse 1



Form Cell

