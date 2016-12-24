Forza Motorsport 7’nin geleceği onaylandı

Günümüzün en iyi yarış oyunlarından biri olan ve her yeni oyununda seriyi daha da ileri taşıyan Forza, yeni oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2017 yılında piyasaya sürülecek olan oyunun geleceği resmen kesinleşti.

Dünyaca ünlü profesyonel oyun direksiyonu üreticisi Fanatec’in CEO’su Thomas Jackermeier, Forza ile ilgili görüşmeler yapmak için oyunun geliştiricisi Turn 10 Studios‘u ziyaret etti. Ziyaretle ilgili detayları Fanatec forumunda paylaşan Jackermeier, Forza 7’nin geleceğini onaylamış oldu. Forza 7’de direksiyon konusunda ne gibi gelişmeler görmek istediklerini kullanıcılara soran CEO, yeni oyunun fiziklerinden sorumlu ismin bir yarışçı olduğunu ve kendilerinin PC kullanıcılarına ve dolayısıyla direksiyon kullanıcılarına büyük önem verdiklerini, buna uygun geliştirmeler yapacaklarını belirtti. Forza 7 ile ilgili detaylı bilgilerin önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. Microsoft ise bu sızıntıdan pek memnun kalmayacağa benziyor.