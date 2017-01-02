Fransa’dan iş hayatıyla özel hayatı ayıran yasal düzenleme

Yeni yıl Fransa‘da çalışanlar için daha iyi bir şekilde başladı. Çalışanların mesai saatleri dışındaki zamanlarının iş e-postalarıyla bölünmesine engel olan yasa uygulamaya sokuldu.

Fransa’nın yapmak istediği bu yasal değişiklik hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmeler devam ederken gündeme gelmişti. Her iki kesimin de onay verdiği yeni maddeye göre çalışanların mesai saatleri dışında iş e-postalarına bakması gerekmiyor. Dolayısıyla işveren de çalışma saatleri haricinde atılan e-postalardan çalışanları sorumlu tutamıyor. Kısacası yapılan değişiklik çalışanlara iş saatleri dışında gelen e-postaları görmezden gelme hakkı tanıyor.

Yeni düzenleme teknolojinin hızla geliştiğini ve dolayısıyla mesai saatleri dışında, uzaktan çalışmanın da mümkün olduğunu göz önünde bulunduruyor. Çalışanların mesai saatlerini tamamlaması ardından işi geride bırakıp, şahsi hayatına odaklanmasına olanak sağlıyor.