Game Boy oyunlarını oynatabilen 80 dolarlık konsol

Nintendo’nun efsane el konsolu Game Boy artık satılmıyor olabilir ancak bu sevilen konsol halen birçok oyuncu için büyük önem taşıyor. Geliştirilen Game Boy benzeri bu konsol, eski günlere geri dönebilmek için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

Lisans konusunda başının ağrımaması için Super Retro Boy, tasarım ve işlev olarak Game Boy’u aratmıyor. Game Boy, Game Boy Color ve Game Boy Advanced’ın kartuşlarını çalıştırabilen konsolda TFT HD ekran bulunuyor ve 2.500 mAh pil ile 10 saat oyun keyfi vadediliyor. Ağustos ayında 80 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan konsolla ilgili olarak Nintendo cephesinden bir engelleme gelecek mi bilinmiyor.