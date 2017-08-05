Game of Thrones evrenini kurtaracak yegane silah Bran Stark olabilir mi? [Teori]

Game of Thrones bir süredir sızıntılarla boğuşuyor. 7. sezonun senaryosunun tamamen sızmış olması bir yana 8. sezonun da senaryosunun sızdığı dedikoduları interneti sarmış durumda. Ancak kendinizi bizim gibi spoilerlardan korumayı bir şekilde başardıysanız, teoriler içine biraz daha girelim deriz.

Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından dizi evreninde yaşayan en genç Stark erkeği olan Bran hakkında biraz konuşalım istiyoruz. Bran Stark başına gelen şansızlıkların yanında esasen ailenin en şanslı üyelerinden biri. Kendisine düzenlenen suikastten kurtulmasının yanı sıra çevresindeki insanların da yardımıyla pek çok ölümcül olaydan yürüyememesine karşın zarar görmeden kurtulmayı başardı. Tabii çevresindekiler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz, zira “ulvi” bir amacı olan Stark çocuğunu kurtarmak için hemen herkes öldü. Bran’ın üç başlı kuzguna dönüşüm hikayesi için gelin biraz dizi zamanında geri gidelim.



Hatırlarsanız ilk sezonda yaramaz da olsa oldukça sevimli olan Bran’ın en büyük tutkusu sağa sola tırmanmak, Kışyarı’nda tırmanılmamış kule bırakmamaktı. Zaten Bran’ın bilmemesi gereken şeyleri öğrenmesi de buna dayanır. Cersei ve Jamie Lannister’ın yasak birlikteliğini kule camından gözleyen Bran Stark, hatırlarsanız Jamie’nin onu kuleden itmesi sonucu sakat kalmıştı. 7 sezonda ergenliğin çok da iyi davranmadığı ve açıkçası oldukça garip bir karaktere dönüşen Bran Stark her ne kadar “röntgenciliği” meslek edinmiş olsa da büyük resmen baktığımızda Game of Thrones evreninin kurtarıcısı olabilir.

Bran Stark üç başlı kuzgunun öldürülmesinin ardından henüz güçlerini anlayamamışken üç başlı kuzgun olmak durumunda kaldı. Ancak Sansa ile konuşmasından anlıyoruz ki Bran Kışyarı’na giden yolda boş durmamış ve tüm geçen zaman boyunca olan olayların hepsini transa geçerek izlemiş, güçlerini de geliştirmiş. Buna Sansa’nın Kışyarı’nda geçirdiği kötü günler de dahil. Peki ama Bran’ın güçleri ne ifade ediyor, neyi ne kadar yapabiliyor?



Öncelikle bildiğimiz ilk şeylerden biri Bran’ın hayvan ve insanların bedenine girerek onları kontrol edebildiği. Hodor’u ve Summer’ı kontrol ettiğinde Bran’ın kontrol yeteneğinin kendisinin çok üstünde güce sahip varlıklarda da işe yaradığını fark etmiştik. Üstelik bu Bran’ın en önemli yeteneği dahi değil. Peki ama kontrol bizim ne işimize yarar? Bran kimi kontrol etse büyük çaplı bir fark yaratabilir? Bu noktada cevabı eminiz ki artık tahmin ettiniz: Daenerys’in ejderhalarından birini. Açıkçası Ak Gezenlere karşı savaşta Bran’ın bir ejderhayı kontrol etmesi çok da uzak ihtimal gibi görünmüyor. Ejderhanın kendi iç güdüleriyle saldırmasındansa kontrollü bir saldırı büyük bir fark yaratabilir. Bu teorinin en büyük destekçisi ise Bran’ın akıl ustası Üç Gözlü Kuzgun’un Bran’a “Hayır, artık bir daha asla yürüyemeyeceksin. Ama uçacaksın.” demesi. Tabii bu aynı zamanda Bran’ın zaman yolculuğuna yapılmış bir metafor da olabilir. Yine de Bran’ın kontrol gücü ve bu sözler birleşince ejderha teorisi güçleniyor.



Gelelim esas meseleye: Zaman yolculuğu. Bu kısmı tamamen dizide bize sunulana göre yorumlayacağız. Bran belli ki istediği zaman dilimine gidebiliyor ve oradaki her şeyi “görebiliyor”. Ancak altıncı sezonun sonunda Robert Savaşı’nda babası kızkardeşine yönelmişken ona seslenmesi ve genç Ned Stark’ın arkasını dönerek boş gözlerle etrafa bakması kafaları karıştırdı. Öncelikle Hodor’un son sahnesiyle anladık ki, Bran geçmişi etkileyebiliyor. Fiziksel olarak geçmiş ve geleceği birbirine bağlayabilen Bran’ın günümüzde güçleriyle yaptığı bir şey geçmişten itibaren ilerliyor olabilir yani. Hodor’un tüm hayatını Bran’ın güçlerinin acemi dönemine denk gelmesinden dolayı Hodor olarak geçirmesi gibi. Bu da bir başka teoriyi ortaya çıkardı: Bran’ın gelmiş geçmiş tüm Bran’lar olması.



Bu teorinin en güçlü dayanağı Bran’ın Kışyarı’ndaki yaşlı bakıcısı için “Artık o kadar yaşlı ki zihnindeki tüm Bran’lar aynı kişi” demesi. Sur’u inşa eden Brandon’dan beri gelen Stark soyunda Sur’un inşası için Bran’ın zamanda geri gidip ilk Bran’a duvar inşa ettirmiş olması çok da uçuk bir teori gibi görünmüyor. Sur’un yüzyıllardır diyarı koruduğu biliniyor. Tabii geçtiğimiz sezon gördüğümüz Üç Gözlü Kuzgun’un da Bran’ın gelecekteki hali olduğu teoriler arasında. Bran’ın hikayesi devasa bir döngüyü takip ediyor anlayacağınız. Ve bu döngüde Bran yedi krallığı güçleriyle korumaya devam ediyor.

Sonuç olarak Bran’ın zaman yolculuğu, geçmişe etki etme ve canlıların kontrolü gibi üç önemli gücü birleştirince ortaya Game of Thrones evreninin en tehlikeli ve en güçlü silahı çıkıyor.