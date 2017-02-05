Game of Thrones hayranları yedinci sezonda ölmesi muhtemel karakterleri seçti

Söz konusu Game of Thrones olunca her sezon ayrı bir kıyım makinesine dönüşüyor. Bu durumda hayranların en büyük eğlencesi de yeni sezonda hangi karakterin öleceğini tahmin etmek oluyor. Geçen sene Reddit’te gerçekleştirilen anket bu kez spor tahminlerinin ağırlıklı olduğu bir sitede gerçekleştirilmiş. Yedinci sezonda diziye kim veda edecek dersiniz?

Game of Thrones dizisinde oyuncuysanız ve sekizinci sezona kadar hayatta kalabildiyseniz ya gerçekten çok küçük bir role sahipsiniz ya da karakteriniz bu oyunu Yedi Krallığa hükmedebilecek kadar iyi oynuyor demektir. Geçtiğimiz yıl 7 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen anketten çıkan isabetli sonuçların ardından bu kez 10 bin Amerika’lının oyuyla bu sezon hikayeye veda edip final sezonunda yer alamayacak muhtemel isimler seçildi.

Listede ilk 5 isme baktığımızda pek bir sevimsiz Greyjoy kardeşlerin ikisini de görebiliyoruz.1.422 oyla başı çekerken Yara 637 oyla beşinci sırada. Theon’un Stark’lara ihaneti belli ki Ramsay’in işkencelerine rağmen unutulmamış. Kefaretini hala ödeyemeyen Theon’un bu sezon Daenerys saflarında savaşırken öldürülmesi muhtemel. Bir diğer ölmesi beklenen isimse sürgüne gönderilen Melisandre. Açıkçası biz bundan pek emin değiliz. Melisandre en kötü koşullarda dahi kendini kurtarmayı başaran karakterlerden. Davos’un suyunun iyice ısındığı dizide mutluluğa kavuşamayan Jorah Mormont’un da gidici olduğu düşünülüyor.

Dizinin final sezonuna kadar gitmesi beklenen karakterler ise tabii ki Daenerys Targaryen ve Jon Snow. İkiliyi Bran Stark takip ediyor. Petyr Baelish ve Tyrion Lannister da ölmesine pek ihtimal verilmeyen karakterler arasında. Ancak Game of Thrones evreninin sürprizlerle dolu olduğunu da unutmamak gerek. Dizinin yedinci sezonu içinse önümüzde hala aylar var. Yaz aylarında yayınlanacak olan yeni sezonu beklerken George R.R. Martin’in bir türlü bitiremediği altıncı kitap yerine yayınlanan diğer eserlerini okuyabilirsiniz.