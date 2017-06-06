Game of Thrones karakterleri seneler içinde nasıl değişti?

Uzun süredir ekrana gelen ve büyük ilgiyle takip edilen Game of Thrones giderek sona yaklaşıyor. Peki savaşlara, değişimlere ve şaşkına çeviren ölümlere sahne olan dizinin sevilen karakterleri seneler içinde ne kadar değişti?

Aslına bakarsanız Game of Thrones’un ilk sezonunu anımsadığımızda değişimin ne kadar büyük olduğunu tahmin etmek pek de zor olmuyor. Kral Robert‘ın eşi olan ve kendi istediklerini bir türlü gerçekleştiremeyen Cersei Lannister şimdilerde Demir Taht’ın son sahibi. Viserys’in tahta erişmek amacıyla istemediği biriyle evlendirdiği Daenerys Targaryen üç ejderhaya ve devasa bir orduya sahip. Hakkı olan tahtı almak üzere Westeros‘a yelken açmış durumda. Evlilik dışı dünyaya geldiği için herkes tarafından dışlanan Jon Snow ise geçtiğimiz sezonda Winterfell‘i geri aldı. Ardından Kuzey’in Kralı ilan edildi. Sansa Stark kraliçe olma hayalleri kurarken gerçek dünyayla tanışmak zorunda kaldı. Artık amaçları uğruna nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor. Babasını öldürenlerden intikam almak üzere yemin eden Arya Stark ise sonunda eğitimini tamamladı. Westeros’a geri dönerek kendine verdiği sözü gerçekleştiriyor. Elbette bunlar hayatta kalmayı başaranlar. Bir de yolun yarında izleyicilere veda eden karakterler var.

Game of Thrones senelerdir beklediğimiz büyük savaşa sahne olacak yedinci sezonuyla 16 Temmuz‘dan itibaren ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğiniz karakterlerin yıllar içinde yaşadığı değişime haberimizin girişindeki galeride şahit olabilirsiniz.