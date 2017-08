Game of Thrones son bölümüyle enteresan bir rekora imza attı

Game of Thrones heyecan uyandıran bölümlerle karşımıza çıkarken rekorları alt üst etmeyi de ihmal etmiyor. Sevilen dizi şimdiye kadar kırdığı reyting rekorlarıyla adından söz ettirmişti. Şimdiyse oldukça farklı bir rekora imza attı.

UYARI!

Devam etmeden önce uyaralım; haberimizin bundan sonraki kısmı Game of Thrones’un yedinci sezon dördüncü bölümüne dair spoiler içermektedir. Okuyacağınız detaylar izleme keyifinizi kaçırabilir.

Bildiğiniz gibi birçok gün önceden internete sızdırılan Spoils of War isimli bölüm oldukça uzun bir savaş sahnesi içeriyor. Daenerys Targaryen arka arkaya gelen yenilgilere dayanamayıp, Drogon’u da alarak savaşa dahil oluyor. Ona Dothraki ordusu da eşlik ediyor. Böylece kalabalık bir orduyla hazırlıksız yakalanan Lannisterlara saldırıyor. Bu sahnenin en dikkat çekici yanı ise Drogon’un sayısız askeri ateşe vermesi oluyor. İşte bu sahne Game of Thrones’un yeni bir rekor kırmasına vesile oldu!

HBO’dan paylaşılan bilgilere göre Spoils of War bölümü tüm eğlence prodüksiyonları içinde en fazla kişinin ateşe verildiği sahneye ev sahipliği yapıyor. Öyle ki bu sahnede yer alan çekimlerden birinde 73 farklı kişi yanarken görüntüleniyor. Bu bilgi bile tek başına bizleri şaşırtmaya yetiyor. Her ne kadar bu söylediklerimiz Guinness Rekorlar Kitabı’na girmese de, Game of Thrones bu sayede şimdiye kadar hiçbir dizi veya filmin denemediği bir rekora imza atmış oldu.