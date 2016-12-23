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Game of Thrones yazarı George R.R. Martin’in yer aldığı Apple videoları yayında [Video]

Apple, YouTube kanalına dört yeni video ekledi. YouTube üzerinden paylaşılan üç video, Game of Thrones dizisinin ünlü yazarı George R. R. Martin’in romanlarına odaklanıyor. iBooks için uzatılmış bu özel versiyonlarda ekstra içerikler yer alıyor.

Apple’ın yayınladığı bir diğer video ise Apple Watch Series 2 reklamı. Noel bayramı öncesinde yayınlanan reklam, akıllı saatteki suya dayanıklılık özelliğini hedef alıyor. Bilindiği üzere Apple Watch Series 2, 50 metre su altında sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

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