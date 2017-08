Game of Thrones’un 7. sezonunu sızdıran hackerlar HBO’dan para talep ediyor!

Bu ayın başında HBO’nun hacklendiği ve Game of Thrones‘un yedinci sezon bölümlerinin sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Bu başarılı hack operasyonuna rağmen bölümler internete düşmedi. Bunun nedeni de kısa bir süre önce belli oldu; HBO’yu hackleyenler kanaldan para talep ediyor!

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Game of Thrones’un The Spoils of War bölümü üç gün önceden internete düşmüştü. Başlangıçta bu durumun HBO’nun hacklenmesinden kaynaklı olduğu zannedildi. Ardından sızıntının kaynağının Hindistan‘daki yayıncının hatası olduğu ortaya çıktı. Ancak bu süreçte HBO bir türlü rahat nefes alamadı.

Siber saldırıya uğrayan HBO’dan 1,5 TB’lık veri çalınmıştı. Bu verilerin içinde Ballers, Room 104 ve Game of Thrones bölümleri yer alıyor. Bunun yanında Game of Thrones’un senaryo formunda da sızdırıldığı söyleniyor. Şimdiye kadar Ballers ve Room 104’ün bölümleri internette paylaşıldı. Game of Thrones ise HBO’ya karşı koz olarak kullanılıyor. The Hollywood Reporter‘ın haberine göre hackerlar HBO’nun CEO’su Richard Plepler‘e bir video mektup gönderdi. Altı aylık bir çalışma sonucunda HBO sistemine girmeyi başardıklarını dile getirdiler. Ardından basına belirtilmeyen miktarda para talep ettiler.

HBO’nun hackerların taleplerini karşılamaması durumunda Game of Thrones’un yedinci sezon bölümlerinin internete sızdırılacağı düşünülüyor. Neler olacağını görmek içinse beklemeye devam etmemiz gerekiyor.