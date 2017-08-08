Game of Thrones’un son bölümüne damga vuran efsanevi sahne nasıl çekildi? [Video]

Geçtiğimiz sezon Jon Snow’un Ramsay Bolton’a karşı verdiği Battle of Bastards‘ı çok konuşmuştuk. Ancak gelin görün ki pazar günü yayınlanan dördüncü bölüm Battle of Bastards’a nal toplattı. Ağzımızı açık bırakan, tüylerimizi diken diken eden bölüm nasıl çekildi dersiniz?

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Devam etmeden önce uyaralım; haberimizin bundan sonraki kısmı Game of Thrones’un yedinci sezon dördüncü bölümüne dair spoiler içermektedir. Okuyacağınız detaylar izleme keyifinizi kaçırabilir.

Game of Thrones’un tüm eğlence prodüksiyonları içinde en fazla kişiyi ateşe vermesiyle rekora imza atan 7. sezon 4. bölümünün ardından konuşulacak çok şey var aslında. Daenerys Targaryen‘in sezon başında yüzleşmek zorunda olduğu yenilgilerin ardından ejderhasıyla Westeros’ta ilk kez arzı endam eylemesi gibi örneğin. Tek bir nefesle Lannister ordusuna kabuslarında dahi göremeyeceği cehennemi yaşatan Daenerys’in Jamie Lannister ile burun buruna gelmesi ardından gelişen olaylar zinciri de yine teorilerden teorilere koşturacak cinsten. Ancak gelin bu mükemmel sahne nasıl çekilmiş biraz ona bakalım.

Jon Snow’un hayal dahi edemeyeceği bir savaşı geride bırakan bölümün arkasında devasa bir ekip bulunuyor. Savaş alanının gerçekçi olması için yüzlerce insanın yerleştirildiği çekimlerde 27 adet vagon, litrelerce siyah boya, sahte kül ve yakılmış vücut replikaları kullanılmış. Sezonun, hatta neredeyse dizinin diyeceğiz, gelmiş geçmiş en etkileyici sahnesinde Emilia Clarke’ın ejderha üzerinde göründüğü 30 saniyelik sahnenin çekimi 16 günde tamamlanmış. 20 askerin çekim sırasında ateşe verilmesi ise bölüme rekoru getiren detaylardan. Bir anda izleyip bitirdiğimiz, ancak tadı damağımızda kalan sahnenin perde arkasını haberin devamında izleyebilirsiniz.

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