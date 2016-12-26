Geçen her anın önemini vurgulayan özel tasarım saat [Video]

Bazı anlar bir türlü son bulmak bilmese de, zaman aslında oldukça hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Etrafımızı saran teknolojik cihazlar sayesinde istediğimiz zaman saatin kaç olduğunu öğrenmek mümkün ancak bunlarda hiçbiri geçen anların önemini hissettirmek üzere tasarlanmadı. ETCH Clock farklı dizaynıyla tam olarak bu amaca hizmet ediyor.

42foundry tarafından piyasaya sürülen ETCH Clock alışılmışın dışında bir yüzey kullanıyor. Bu sefer karşımızda dijital bir ekran ya da klasikleşen saat mekanizmaları yok. Onun yerine devamlı olarak değişen elastik bir madde tercih edilmiş. Bu sayede geçen her dakika sanki sert bir yüzey üzerine özenle işlenmiş gibi görünüyor. Geçip gitmesine kayıtsız kaldığımız tüm anların önemi kullanıcıya bu şekilde hissettiriliyor.

Duvara asılabilen ya da masa üzerine koyulabilen saatin çerçevesi alüminyum ile kaplanmış. Şimdilik sadece tek bir renkte satışı bulunan cihaz aynı zamanda akıllı telefonlar tarafından kontrol edilebiliyor. Şık ve değişik tasarımıyla dikkat çeken ETCH Clock’a sahip olmak isteyenlerin ise yaklaşık 4.793 TL‘yi gözden çıkartması gerekiyor.

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