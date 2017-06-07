Geleceğin otomobil teknolojisine İsveç imzası: NEVS InMotion [Video]
Saab 9-3’ü elektrikli olarak getirmeye hazırlanan NEVS, gelecek vizyonunu CES Asia kapsamında sergiliyor.
Saab‘ın devamı niteliğinde olan NEVS‘in adını uzun zaman sonra ilk kez geride bıraktığımız günlerde duymuştuk. 2014 yılındaysa piyasadan kalkan Saab’ın en çok tercih edilen modellerinden birisi olan 9-3‘ü elektrikli olarak geri getirmeye hazırlandığını açıklayan ve araçla ilgili ilk resmi detayları paylaşan NEVS, yaptığı yatırımlarla gelecekte adında çokça söz ettireceğinin sinyallerini çok güçlü bir şekilde vermeye devam ediyor. CES Asia etkinliği kapsamında 9-3’ün elektrikli versiyonunun yanı sıra kullanıcıların karşısına bir de geleceğin otomobiliyle çıkan NEVS ekibi bu projesinde daha çok araç içi teknolojilerine odaklanıyor.
Beşinci seviye otonom sürüş teknolojisi üzerine tasarlandığından ötürü sürücüsüz araçların kokpitlerinde gelecekte bizleri nelerin beklediğini kendi yorumlarıyla karşımıza çıkartan NEVS burada oldukça değişken bir yapıya yer veriyor. “Esneklik” kriteri üzerine oluşturun InMotion konseptinin içerisinde ihtiyaç duyulan farklı durumlara göre anlık olarak değişimler yapmak mümkün. İçerisinde iş, sosyal ve özel olmak üzere üç farklı mod seçeneği bulunan InMotion’da koltuklar modlara göre farklı dizilim ve pozisyonlara girebiliyor. Örneğin; iş modunda seyahat eden kullanıcılar için koltuklar oval bir sıraya dizilirken bu diziliş sosyal modda karşılıklı olarak değişiklik gösteriyor. Geliştirilen mobil uygulama üzerindense kokpit içerisindeki koltuk hareketleri, ambiyans aydınlatması ve klima gibi fonksiyonları kontrol etmek mümkün. Planlarının arasında kablosuz şarj desteğinin de olduğu InMotion’un hayata geçirilmiş versiyonu için diğer üreticilerde olduğu gibi 2020’nin geçmesini beklememiz gerekiyor.
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