Gelecek iPhone modelleri robotlara emanet

Uzun yıllardır iPhone’un üreticisi konumunda olan ve zaman zaman kötü çalışma şartları nedeniyle çalışanların intihar etmesiyle gündeme gelen Foxconn, üretim bandında önemli bir değişikliğe gidiyor.



Belirtilenlere göre Foxconn, üretimi tamamen robotlara devretmek için 3 aşamalı bir plan hazırlamış durumda. Planın ilk aşamasında robotlar, insanların çalışmakta zorluk çektiği veya çalışmak istemediği noktalarda görev alıyor. İkinci aşamada ise robotların sorumlulukları artıyor ve üretimle direkt olarak ilgili olan alanlarda çalışmaya başlıyor. 3. ve son aşamada ise üretim tamamen robotlara bırakılıyor. Sadece birkaç görevli insan çevrede gezinerek üretim sürecini gözlemliyor, denetliyor ve bazı testler gerçekleştiriyor.

Foxconn’un 3 adet fabrikasında üretimin 2. ve 3. aşamada olduğu belirtilirken yakında tüm Foxconn çalışanlarının yerini robotların alacağı ifade ediliyor. Robotların kullanılması üretimin daha kaliteli ve stabil olması için güzel bir adım. Fakat çalışanların azalacağı düşünülürse istihdamda büyük bir düşüş yaşanacağı da gerçek. Üretimi Amerika’ya kaydırmanın yollarını arayan Apple’ın Foxconn ile ortaklığını tüm hızıyla devam ettireceği düşünülüyor. Amerika’da iş gücü pahalı olduğu için robotların maliyeti önemli ölçüde azaltacağını söyleyebiliriz.