Gelecekte evleneceğiniz kişi bir robot olabilir

Robotlar günlük hayatımızı kolaylaştırmak için yıllardır geliştirilmeye devam ediyor. Şimdilik fazla yaygın olmayan robotlar, görünüşe bakılırsa gelecekte hayatımızın “tam merkezinde” yer alabilir.

Londra’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan yapay zeka uzmanı Dr. David Levy, gelecekte robotların hayatımızda ne denli yer alacağıyla ilgili olarak şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Gelecekte robotların çok daha gerçekçi olcağına değinen Levy, robotların hayatımızdaki en büyük yardımcılarımız haline geleceğini öngörüyor. Bu arkadaşlığı daha ileri bir aşamaya taşımanın imkansız olmadığını belirten uzman isim, gelecekte robotlarla evlenmenin normal hale gelebileceğini savunuyor. 2050’li yıllara geldiğimizde bu evliliklerin yaşanabileceğini dile getiriyor. Önce filmlerde oynamaya başlayan, sonra birçok kişiyi işsiz bırakan robotlar evlilik konusuna da el atarsa oldukça ilginç bir gelecek bizleri bekliyor diyebiliriz.