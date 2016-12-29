Geliştirme süreci devam eden 2018 Audi A8’de bizleri neler bekliyor?

Audi’nin amiral gemisi daha kaslı görüntüsünün yanında elektronik destek sistemleriyle otonom sürüşe ilk adımını atabilir.

Binek otomobil segmentinin kralları olarak nitelendirebileceğimiz ligin temsilcileri olan Mercedes S-Class, Audi A8 ve BMW 7 Serisi gibi modeller genellikle markaların gelecekte alt segmentteki modellerinde sunacağı teknolojilerin sunulduğu otomobiller olarak karşımıza çıkıyor. Audi’nin yeni yüzüyle ve çok daha dinamik bir tasarımla karşımıza çıkarmasını beklediğimiz A8’de bu bağlamda bizi heyecanlandıran modeller arasında. Peki markanın şu anda üzerinde yoğun mesai harcadığı yeni A8’de bizleri neler bekliyor? İşte Audi’nin amiral gemisiyle ilgili beklenen son gelişmeler

Tasarım / Teknoloji

Özellikle 2017 A5 ile çok daha sportifleşen Audi yüzünün, A8’in ağırlığıyla harmanlanacağını söyleyebiliriz. Dış tasarımında aracı daha kaslı gösterecek yeni kaput tasarımıyla birlikte ön ızgara, ön ve arka ışıklandırmalar gibi modele doğrudan yeni bir kimlik kazandıracak bölgelerde bu değişimin izlerinin görülmesi söz konusu. Yeni A8’in gövde çizgilerinde de daha keskin hatlarla ön tarafta verilecek olan kaslı görüntünün çizgilerle pekiştirileceği de yüksek olasılıkla göreceğimiz detaylardan.

Yeni A8’in günümüze kadar pek çok kez test sırasında kameralara yakalandığına şahit olduk lakin bunların hiçbirisi iç tasarımıyla alakalı kafamızda birşeyler oluşmasına yardımcı olacak bilgileri içermiyordu. Bu makyajda araç içerisinde sunulacak tasarımda devrimsel bir durumunun beklenmediğini söyleyebiliriz. A8’in kokpitinde küçük tasarım değişiklikleri ve yeni bir direksiyon simidinin gözle görülür en büyük değişimler arasında olacağı bilgileri mevcut. Yeni A8 için en büyük beklentiyse sürücüye yardımcı elektronik sistemler kısmında. Özellikle Mercedes’in yeni nesil DRIVE PILOT’uyla otonom sürüşe bir adım daha yaklaştığı günümüzde, bu özelliğin Audi’nin sanal kokpitinde de rastlamayı bekliyoruz. Tıpkı Mercedes’te olduğu gibi direksiyona doğrudan müdahale edebilecek standartlarda, gerek şehir içi gerekse şehir dışında aktif olarak sunulmasını beklediğimiz bu sistem Audi’nin geleceğin otonom sürüş planlarının ilk aşaması olarak nitelendiriliyor.

Motor

Yeni A8’in içten yanmalı motor seçeneklerinde herhangi bir değişikliğin gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz. 3.0 litrelik dizel ve benzinli motorların yanı sıra 435 beygirlik 4.0 litre hacimli motorlar yeni A8’de de görev yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Motor kısmında beklenen yenilikse elektrik motor kombinasyonu. E-tron modelleriyle elektrikli motora geçiş sürecinde hibrit seçenekleri değerlendiren ve günümüzde A3’te gördüğümüz hibrit versiyonun yeni A8’de de kullanıcılara sunulacak seçenekler arasında görmemiz muhtemel. Önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılması beklenen yeni A8’in 2018 model yılıyla satışa çıkacağı Audi tarafından doğrulanmıştı.

*Haberde kullanılan görsel X-Tomi ekibinin yeni A8 tasarımıdır

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