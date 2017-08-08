General Motors’tan 5 bin dolarlık fiyatıyla 155 km menzil sunan elektrikli otomobil

Odak noktası Uzak Doğu pazarı olan E100 fiyat/performans sınıfında kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek.

Şu anki seviyeleriyle şehir içi kullanım adına fazlasıyla uygun seviyede olan elektrikli otomobillerin, bu özellikleri çoğunlukla kompakt tasarımlarla bir araya getirilerek çok daha cezbedici bir hal alıyor. Örneklerini çokça görebileceğimiz bu parola üzerinden benzer şekilde yola çıkan General Motors, Uzak Doğu pazarında 2001‘den bu yana birlikte çalıştığı SAIC ile bir araya gelerek karşımıza E100‘ü çıkartıyor. Wuling ve Baojun markalarıyla ortak modeller piyasaya süren bu ikili geçtiğimiz yıl 1,5 milyonluk satış rakamını geride bırakırken E100 ile bunu daha da ileri taşımak istiyor. Açıklamalara bakıldığında sadece Çin’de satılacağını gördüğümüz E100, uygun fiyatı ve özellikleriyle kafa karışmaya aday.

Paylaşılan fotoğraflarında görüldüğü gibi fazlasıyla kompakt bir araç olan E100, toplamdaaks mesafesi veuzunlukla geliyor. Üzerinde bulunan bir adet elektrikli motorlagüce vetorka sahip olan araçgibi gün içerisinde fazlasıyla tatminkar menzil değeri vadediyor. Hızlı şarj teknolojisini destekleyen lityum-iyon bataryaların kullanıldığı aracın normal prizden şarjıysasürerken, maksimum sürat değeriyle ilgili alana baktığımızdagibi bir rakam bizleri karşılıyor. İçerisine girdiğimizde doğrusunu söylemek gerekirse beklentilerin üzerine çıkan E100’ün kokpitinde, büyüklüğüolan kablosuz bağlantı destekli bir ekran bizleri karşılıyor. Üst donanımlı modellerindedesteğine de sahip olan E100, fiyat performans olarak iddialı bir seçenek olarak yollara çıkacak.