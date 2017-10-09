General Motors’tan hidrojen yakıt ve otonom sürüş teknolojisiyle donatılmış platform: Surus
İtfaiye’den aracından ambulansa, arazi aracından bir taşıyıcıya kadar tüm görevler Surus’un kullanılabildiği sınırları tanımlıyor.
Önemli bir yapılanma sürecine giren General Motors‘ta elektrikli araçların yanında hidrojen yakıt teknolojisi üzerinde de önemli Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Geliştirdiği bu teknolojileri Amerikan ordusuna gönderdiği askeri araçlarda da karşımıza çıkartan grup, gelecek vizyonunu sergileyen önemli bir adımı daha tüm dünyanın karşısına çıkarttı. Surus adıyla hidrojen yakıt teknolojisine sahip otonom bir platform geliştiren General Motors ekibi bu altyapı sayesinde birçok farklı tipteki aracı tek altyapı üzerinden imal etmeyi hedefliyor. Daha çok askeri ve toplum hizmeti için görev yapan araçlar için geliştirildiği görülen platformun altyapısı da kendisi kadar güçlü bir karakter sergiliyor.
Teknik detaylarından evvel platformun aklımıza daha rahat canlanabilmesi adına ebatlarına bakmakta fayda diyerek yöneldiğimiz listede karşımıza 5 metrelik uzunluk ve 2,3 metrelik genişlik değerleri çıkıyor. Dört tekerlekten çekişli altyapının yanı sıra dört tekerlekten manevra kabiliyetiyle dikkatimizi çeken platformun altyapısına aktarılan güç bölümündeyse bir birliktelik söz konusu. Hidrojen yakıtın yanı sıra iki adet elektrik motoru ve lityum-iyon batarya sistemini beraberinde getiren mimarinin bir araya getirilmesiyle 643 kilometrelik ciddi bir menzil değeri ortaya çıkıyor. 9-11 Ekim arasında düzenlenecek olan Amerikan Ordu Birliği etkinliğinde gösterimi yapılacak olan Surus, her türlü kullanım için Amerikan ordusunun geleceğinde büyük bir rol üstlenecek gibi gözüküyor. Halihazırda geliştirme sürecinde olan Surus’un kullanıma hazır haliyle ne zaman hizmete sunulacağıysa henüz netlik kazanmış değil.