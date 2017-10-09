General Motors’tan hidrojen yakıt ve otonom sürüş teknolojisiyle donatılmış platform: Surus

İtfaiye’den aracından ambulansa, arazi aracından bir taşıyıcıya kadar tüm görevler Surus’un kullanılabildiği sınırları tanımlıyor.

Önemli bir yapılanma sürecine giren General Motors‘ta elektrikli araçların yanında hidrojen yakıt teknolojisi üzerinde de önemli Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Geliştirdiği bu teknolojileri Amerikan ordusuna gönderdiği askeri araçlarda da karşımıza çıkartan grup, gelecek vizyonunu sergileyen önemli bir adımı daha tüm dünyanın karşısına çıkarttı. Surus adıyla hidrojen yakıt teknolojisine sahip otonom bir platform geliştiren General Motors ekibi bu altyapı sayesinde birçok farklı tipteki aracı tek altyapı üzerinden imal etmeyi hedefliyor. Daha çok askeri ve toplum hizmeti için görev yapan araçlar için geliştirildiği görülen platformun altyapısı da kendisi kadar güçlü bir karakter sergiliyor.

Teknik detaylarından evvel platformun aklımıza daha rahat canlanabilmesi adına ebatlarına bakmakta fayda diyerek yöneldiğimiz listede karşımızadeğerleri çıkıyor.altyapının yanı sırakabiliyetiyle dikkatimizi çeken platformun altyapısına aktarılan güç bölümündeyse bir birliktelik söz konusu. Hidrojen yakıtın yanı sırasistemini beraberinde getiren mimarinin bir araya getirilmesiyledeğeri ortaya çıkıyor. 9-11 Ekim arasında düzenlenecek olan Amerikan Ordu Birliği etkinliğinde gösterimi yapılacak olan Surus, her türlü kullanım için Amerikan ordusunun geleceğinde büyük bir rol üstlenecek gibi gözüküyor. Halihazırda geliştirme sürecinde olan Surus’un kullanıma hazır haliyle ne zaman hizmete sunulacağıysa henüz netlik kazanmış değil.