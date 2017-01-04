Gezilen yerleri hissettiren sanal gerçeklik ayakkabısı

Sanal gerçeklik dendiğinde kafamıza taktığımız bir gözlük ve birlikte kullandığımız bir kontrol cihazından fazlası gelmiyor. Sanal gerçeklikle olan bağlantımız genelde bu iki cihazdan ibaret olduğu için sanal dünyaya tam anlamıyla girmek ve gerçek dünyadan kopabilmek mümkün olmuyor. Geliştirilen bu sanal gerçeklik ayakkabısı ile sanal dünyada gezilen yerler gerçekten hissedilebiliyor.





Cerevo Taclim adı verilen bu ayakkabı, Google VR ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Örneğin karlar üzerinde yüründüğünde veya kumsalda gezerken bu hissi ayaklarınızda hissetmek mümkün oluyor. Ayakkabının ön ve arka tarafında yer alan titreşim motorları gezilen bölgeye göre çalışarak gerçekçi bir his yaşatıyor. Ayakkabıyla birlikte gelen iki adet kontrol cihazıyla nesnelere dokunulduğunda da titreşim veriliyor. Şimdilik sadece Google VR desteği sunulsa da gelecekte PlayStation VR, Steam VR ve Oculus desteğinin de sağlanacağı ifade ediliyor. 2017’nin sonbahar aylarında piyasaya sürülecek sanal gerçeklik ayakkabısının fiyatının 1.000 ile 1.500 dolar aralığında olacağı belirtiliyor.