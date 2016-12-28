Gigabyte’tan VR destekli kompakt oyun bilgisayarı

Gigabyte, BRIX bilgisayar ailesinin yeni üyesi BRIX-GZ1DTi7’yi oyun tutkunlarının beğenisine sundu. Yeşil ve siyah renklerin hakim olduğu cihaz kompakt bilgisayar trendini sürdürüyor.

Bilgisayar kompakt bir tasarıma sahip olsa da bünyesinde barındırdığı özelliklerle dikkat çekiyor. Intel’in altıncı nesil Core i7 işlemcisinin ve 32 GB RAM’in tercih edildiği cihaz Nvidia GeForce GTX 1070 veya GTX 1080 grafik işlemcisiyle satın alınabiliyor. Hem 240GB M.2 SSD hem de 1TB HDD depolamanın yer aldığı bilgisayarda HDMI, USB 3.0 ve USB Type-C gibi bağlantı noktaları bulunuyor. VR ve 4K ekran desteği de sunan bilgisayarın fiyatı ve satış tarihi henüz açıklanmadı.