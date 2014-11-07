Giyilebilir teknolojinin galibi uçan selfie kamerası oldu [Video]

Intel’in herkesi giyilebilir teknolojiler için fikir ve proje üretmeye davet ettiği “Make It Wearable Yarışması“nın galibi belli oldu. Yarışmanın ve 500 bin dolarlık büyük ödülün kazanan ismi özçekim kavramını baştan yaratan Nixie oldu.



Giyilebilir teknoloji yarışmasının kazananı Nixie, bileğe takılabilen ve fotoğraf çekmek istendiğinde havalanıp, fotoğraf çektikten sonra da kendi kendine geri dönebilen oldukça ilginç ve yenilikçi bir giyilebilir kamera. Nixie’nin havalanarak kullanıcıyı uzaktan izleyebilen kamerası sayesinde kullanıcılar artık iskeleden denize atlarken, yolda yürürken ya da araç kullanırken en mükemmel açıdan özçekim yapabilme rahatlığına kavuşuyor. Nixie, fotoğraf çekimi sırasında hareketi durdurmaya ya da makinenin odağını ayarlamaya gerek duymadan en iyi görüntüyü elde edebiliyor.

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