Google ile anlaşan Hyundai, dijital ev asistanı desteği sunan ilk marka oldu

Google’ın dijital ev asistanı Home entegrasyonuna kavuşan Hyundai, kullanıcılarına yepyeni bir deneyim vadediyor.



Hyundai kullanıcılarının, araçlarına akıllı cihazları ve saatleri üzerinden erişebilme imkanı sağlayan servisi Blue Link yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl CES’te Android işletim sistemine sahip akıllı saatlerle birlikte aracın kapılarını uzaktan açıp kapatma, uzaktan motoru çalıştırma-kapama ve aracın karmaşık park yerlerinde kolay bulunmasını sağlama özelliklerinin yer aldığı yeniliği tanıtan Hyundai, bu seferki yeniliğiyle CES 2017’de çıtayı yükseltiyor.



Güncelleme kapsamında Google ile anlaşmaya gittiğini açıklayan Hyundai, Blue Link sisteminin Google’ın ev asistanı Google Home ile entegre çalıştığı ifade ediliyor. Google Haritalar özelliğinin de aktif olarak kullanıldığı güncellemeyle birlikte Blue Link desteğine sahip Hyundai sahipleri, evlerinden gönderdikleri ses komutlarıyla araçlarına erişim sağlayabilecek. Hyundai sahibi Google Home kullanıcıları bu ortaklıkla birlikte gitmek istedikleri adres bilgilerini evden çıkmadan önce sesli komutla dile getirdiklerinde sistem araç dahilinde yer alan navigasyona bu bilgiyi gönderebiliyor. Hyundai bu özellikle birlikte dijital bir ev asistanıyla entegre çalışan ilk otomobil üreticisi olmayı başararak ilkler arasına da adını yazdırdı. Tamam Google; hadi gidelim!