Google, kendisini “cinsiyetçi” olarak suçlayan yazılım mühendisini kovdu

Cinsiyetçi yaklaşım konusunda bir hayli katı politikalar yürüten Google, üst düzey bir yazılım mühendisini söylemlerinden ötürü kovdu.

Dünya üzerinde var olan temel problemlerden birisi olan cinsiyetçi yaklaşım biçimi, “bu alanda kadınlar” veya “şu alanda erkekler daha iyidir” gibi söylemleri duymamıza neden oluyor. Aslında baktığımızda sektörlerinde öncü bu şirketlerin, iş dünyasında konuyla alakalı oldukça sert politikalar yürüttüğünü ve yaptırımlar uyguladığını görebiliriz. En yakın örneklerinden birisi olarak 2015 yılında Uber içerisinde yaşanan cinsel taciz davasının sonunda yüksek kademede görev yapan bir yönetici işinden olmuştu. Bugünse benzer bir sürecin bu sefer cinsiyetçi yaklaşım üzerinden Google’da meydana geldiğine şahit oluyoruz. Teknoloji devinin yazılım geliştirme sorumlularından mühendis James Damore, kendisinin de yaptığı resmi doğrulamayla söylemlerinden ötürü kovulduğunu açıkladı.

Google içerisinde yaşanan bu olayın çıkış noktasında sektör içerisindeki “Elinin hamuruyla erkek işine karışma” fikrine benzer bir düşünce olduğunu söyleyebiliriz. Konuyla ilgili basına yansıyan detaylarda, Damore’un 10 sayfalık bir bildiriyle Google’ı, muhalif görüşleri susturmakla suçladığı ve biyolojik farklılıklarından ötürü kadınların liderlik mevkileri için yetersiz olarak kabul ettiği iddia edildi. Yazısında “Erkeklerin biyolojik yapılarından ötürü teknolojiye ve teknoloji dünyasına daha yatkın olarak görülüyor” ibaresine yer verdiği görülen Damore’un bu söylemini “kabul edilemez ve desteklenemez” olarak gördüğü söylenen Google’ın ileriki dönemde ne gibi adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz.