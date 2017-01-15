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A passenger holds an Apple Inc. iPhone displaying the Uber Technologies Inc. car service taxi application (app) journey progress screen in this arranged photograph in Budapest, Hungary, on Wednesday, July 13, 2016. Uber will suspend its ride-hailing services in Hungary from July 24 following a government decision to pass a bill that allows authorities to block access to the mobile application and fine media promoting it. Photographer: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
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Google Maps’te araç çağırma devri başlıyor [Video]

Google sunduğu yeniliklerle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Artık Google Maps uygulamasından çıkmadan Uber çağırabileceğiz.

Bildiğiniz gibi Google Maps geçtiğimiz sene araç servislerini de ulaşım yöntemleri arasına eklemişti. Şimdi bu yenilik bir sonraki aşamaya taşınıyor ve bolca kullanılan servisler arasında yer alan Uber‘ı kullanmak kolaylaşıyor. Böylece Google Maps’i açıp gideceğiniz yerin uzaklığına veya güzergaha bakarken bu seçimleriniz doğrultusunda Uber’i ayağınıza çağırmanız mümkün oluyor. Bunun için Google Maps uygulaması içinde ulaşım tercihleri bölümüne bakmak yeterli olacak. Artık burada Uber’a özel bir bölüm yer alacak ve bir uygulamadan diğerine geçiş yapmadan aracınızı çağırabileceksiniz.

12 Ocak‘ta eklenen bu yenilik Google Maps’in Android ve iOS sürümlerinde aynı anda yer alacak. Hayat kolaylaştıran bu servisin Türkiye‘de tam olarak ne zaman devreye gireceği ise henüz bilinmiyor.

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YORUMLAR
  • Hasan

    Türkiye’de ne zaman hizmete gireceği bilinmiyorsa, bilindiği zaman haberini yapsanıza! Bizi ilgilendiriyor mu şimdi bu haber? İşiniz gücünüz goy goy aq

zuckerberg
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