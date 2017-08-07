Google Pixel 2 yeni akıllı telefon trendine ayak uydurmayacak

Önümüzdeki aylarda gün yüzüne çıkması beklenen yeni Google Pixel ve Google Pixel XL tasarım noktasında kullanıcıları şaşırtacak gibi görünüyor. Yeni akıllı telefonlar neredeyse çerçevesiz tasarımlarıyla dikkat çekerken yeni Google Pixel bu trende uymayacak.

Google Pixel 2 ismiyle de anılan yeni cihaz hakkında şimdiye kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Başlangıçta bu akıllı telefonun tasarımıyla fark yaratması bekleniyordu. Ardından cihazda Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 836‘nın kullanılacağı söylendi. Yeni ortaya çıkan görüntülerle birlikte bu iddialardan biri yalanlanmış oldu.

VentureBeat editörlerinden Evan Blass‘ın paylaştığı görsellere bakılırsa yeni Google Pixel görüntü anlamında ilk modelden pek de farklı olmayacak. Cihazın ön yüzüne baktığımızda bizleri standart bir ekran tasarımı karşışıyor. Başta Samsung Galaxy S8 olmak üzere pek çok akıllı telefon neredeyse çerçevesiz tasarımlara yöneliyor. Yakın gelecekte tanıtılması beklenen Samsung Note 8 ve iPhone 8‘in de bu modaya uyması bekleniyor. Fakat Google bu noktada rakiplerine ayak uydurmaya çalışmıyor gibi görünüyor. Yeni Google Pixel’in arka panelindeyse neredeyse hiç farklılık yok. Cihazın logosu basit bir G harfinden oluşuyor. Parmak izi okuyucu da yine cihazın arkasında yer alıyor.

Tasarım noktasında pek bir yenilik sunmayan Google Pixel 2’nin teknik özelliklerini ise merakla bekliyoruz.