Google Pixel 2’de sürücülerin işini kolaylaştıracak özellik

Geçtiğimiz günlerde resmen tanıtılan ve heyecan uyandırmayı başaran Google Pixel 2 pek çok kullanışlı özellikle birlikte geliyor. Görünen o ki bu özelliklerden biri sürücülerin araç içinde geçirdiği süreyi daha güvenli hale getirmeye odaklanıyor.

Birçok farklı alana el atan Google son olarak Pixel Ambient Services isimli uygulamasını duyurdu. Telefon kullanıcısının etrafını gözlemleyen bu uygulama sürücülere hayati bir kolaylık sağlıyor. Android Police‘in haberine göre Google’ın uygulama için paylaştığı ekran görüntüleri bu özelliği gözler önüne seriyor.

Ekran görüntüsünde Google Pixel 2’nin sürüş sırasında otomatik olarak “rahatsız etme” moduna geçiş yaptığı görülüyor. Bu ayarın açılması halinde telefonunuz hareketli bir araç içinde olduğunuzu algılıyor. Böylece otomatik olarak “rahatsız etme” moduna geçerek sürücünün dikkatinin dağılmasına engel oluyor.

Apple ve Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticileri de sürücülerin güvenliği için “rahatsız etme” seçeneğine sahip. Fakat bu markalar sürüş sırasında arandığınızda veya mesaj aldığınızda sizin yerinize otomatik olarak cevap verebiliyor. Pixel Ambient Services’in böyle bir özelliği olup olmadığı ise henüz belli değil.

Google Pixel 2 yurt dışında 649 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Pixel 2 XL için ise en az 849 doları gözden çıkartmak gerekiyor.