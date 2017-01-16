Google Play Store’dan sıkılanlara alternatif uygulama mağazası

Google Play Store’daki 3 milyon uygulamaya rağmen girdiğinizde ekrana yukarıdaki bakışı atıyorsanız, bir yeniliğe ihtiyacınız olabilir.



2017’de kimsenin size Hitman ya da Minecraft’ı önermesine gerek yok. Messenger gibi olmazsa olmaz mevkisine ulaşmış uygulamaların ise hiçbir listede yeri olmamalı; kürekle toplanıp başlangıç uygulamaları kategorisine kilitlenmeli ve listeleri kirletmeleri önlenmeli.

İşte tam bu noktada eşsiz bir uygulama marketi olan F-Droid imdadınıza yetişiyor. Birer spam yuvası olan ve Play Store’daki uygulama APK’larının sıkıcı derlemelerinden oluşmuş marketlerden çok uzak; F-Droid, kendi kendini var eden bir topluluk.

2010 yılında Ciaran Gultnieks tarafından temelleri atılan, yüzlerce geliştiricinin desteğiyle yaşam bulan proje, henüz küçük bir azınlıkça biliniyor. Tamamen açık kaynak ve ücretsiz uygulamalardan oluşan F-Droid bir APK koleksiyonu değil. Kendi geliştirici topluluğunun yaptığı orijinal uygulamaları içeriyor. Bu uygulamaların %99’u Play Store’da yok. En önemli yanı ise Play Store’un kurumsal politikalarından dolayı hiçbir zaman sahip olamayacağı yaratıcı özgürlüğü.

Bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan F-Droid’in web sitesine gidip, “Download F-Droid” linkine tıklayarak indirebileceğiniz marketin size sunduğu en güzel şeyler; basitlik, güvenilirlik, yaratıcılık ve Türkçe dil desteği.



Her türlü ihtiyaca özel kategorisi olan markette, Play Store’da kırk sene arasanız bulamayacağınız yetenekli uygulamalardan enfes widget’lara değin geniş bir yelpaze var.

F-Droid, kurduğunuz uygulamaları otomatik güncelleyebiliyor. Kurumsal imajı arkasında bırakan, ancak kurumsal disipline ant içmiş bu vızır vızır geliştirici topluluğu uygulaması, root’la ve çeşitli frameworklerle uğraşmak istemeyen, “tek tık”ın sihrine inanmış geniş bir Android sever kitlesi için biçilmiş bir kaftan. “Kullanıcılar için, geliştiricilerden” söylemini benimseyen market, şüphesiz, Andorid’inize verebileceğiniz en güzel hediyelerden birisi.

İndirdikten sonra “5 dakika daha oynayayım yatacağım” diyerek elinize telefonu aldığınız, ve kendinize yalan söylediğiniz o tatlı gece keşiflerinizi, bir de bıkmadan temizlediğiniz ön belleğinizi doldurmaya hazır olun.